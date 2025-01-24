В Челябинске появится больше автобусов с «мутным» расписанием

Чиновники продолжают усложнять жизнь челябинцам в погоне за призрачной выгодой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 2025 года в режим «по требованию» переведены еще 9 остановок.

Речь о точках, через которые проходят девять автобусных маршрутов: «Гаражи» на автодороге Меридиан (автобус №28), «Хариса Юсупова» на улице Бейвеля (автобусы №3, №18, №56а, №64), «Механическая», «Опытно-механический завод», «ЖБИ-1», «Гипсовый завод», «ВСМ», «ГСК Турист» и «Аральская» по улицам Героев Танкограда и Северный луч (автобусы №19, №47, №72, №172).

Чиновники напоминают, что для выхода на остановке по требованию пассажиру нужно заранее нажать кнопку STOP на поручне или иным способом предупредить водителя, для входа – поднять руку.

Напомним, часть остановок общественного транспорта в областном центре перевели в режим работы «по требованию» в апреле прошлого года. Тогда нововведение коснулось двух автобусных маршрутов – №2 и №34.

Решение об увеличении таких остановок в миндортрансе объясняют неоспоримым эффектом. Так, по данным ведомства, за первый же месяц после появления «остановок по требованию» в прошлом году пассажиры двух автобусных маршрутов сэкономили более 5 часов.

«На остановку – торможение, посадку и высадку пассажиров, разгон – автобус каждый раз тратит в среднем 30 секунд, – рассуждали чиновники в официальном телеграм-канале министерства в мае 2024 года. – Если транспорту не нужно останавливаться там, где нет пассажиров на вход и выход, получается экономия. Для пассажиров это ежедневное ускорение поездки на несколько минут, а если пользоваться маршрутом ежедневно, то за месяц набегают уже часы».

Впрочем, далеко не все челябинцы разделяют восторги чиновников. «Больше 5 часов они в мае сэкономили. 300 с лишним минут. В месяц. На двух маршрутах. 10 минут в день. 5 минут на маршрут. Это еще мы на рейсы не разделили. Пассажиры счастливы», – иронизируют горожане в соцсетях.

Но есть и более серьезные претензии. «Общественный транспорт должен работать четко по расписанию, – подчеркивают горожане. – Люди должны быть уверены, что если они придут на остановку вовремя, то и автобус придет именно в это время. А не «Извините, вы на две минуты опоздали, потому что на «остановках по требованию» никто не выходил».

По сути, отмечают челябинцы, для маршрута с «остановками по требованию» невозможно составить корректное расписание. «Такое ощущение, что идея с экономией пары минут за счет «остановок по требованию» зародилась у таких же товарищей, что газуют, не дождавшись, когда пешеход полностью перейдет дорогу. Для них тоже сэкономить 2-3 секунды – критично. Для пассажиров общественного транспорта пара минут погоды не делает. А вот если они не успеют на автобус, который ушел с их остановки раньше привычного времени – это уже совсем другое дело, для людей, не пользующихся автобусами, совершенно непонятное. А если ехать нужно еще и с пересадками – потому что «дублирующие» маршруты отменили? Как человеку составить маршрут, не зная, когда автобус придет?» – недоумевают челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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