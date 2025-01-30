С вегетарианцами не хотят завязывать романтических отношений

Психологи назвали вегетарианцев наименее привлекательными для романтических отношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сторонники вегетарианства могут показаться менее привлекательными партнерами для романтических отношений тем, кто не придерживается такого же режима питания. К такому выводу пришли польские психологи. Результатами своего исследования ученые из Варшавского университета (Польша) поделились в журнале Social Psychological Bulletin.

К участию в серии онлайн-экспериментов привлекли 204 женщины и 200 мужчин гетеросексуальной ориентации в возрасте от 18 до 82 лет (среднее значение – около 45 лет).

Респондентам предложили представить, что они ищут романтического партнера или партнершу в приложении для знакомств. Им на выбор представили анкеты с фотографиями, информацией об их круге интересов и типе питания. В части профилей указывалось, что человек придерживается вегетарианства по этическим, экологическим либо медицинским причинам. В другой информации о пищевых привычках не было.

Выяснилось, что анкеты «кандидатов», не указывавших на вегетарианские предпочтения, неизменно производили на участников исследования лучшее впечатление. При этом наибольшее отторжение вызывали профили, где человек писал, что придерживается вегетарианской диеты ради поддержания здоровья. Впрочем, немногим меньший негатив у респондентов-мужчин вызывало и «этическое вегетарианство» потенциальных партнерш – женщины в этом плане оказались более терпимы.

«Авторы связали выявленные тенденции с рядом культурных и психологических теорий. К примеру, считается, что людей больше привлекают те, кто имеют схожие с ними ценности и образ жизни, – отмечает издание Naked Science. – Поскольку пищевые привычки часто отражают другие, более скрытые предпочтения, употребляющие мясо могут воспринимать вегетарианцев как принципиально отличающихся людей. Это снижает их привлекательность как возможных партнеров для отношений».

Кроме того, психологи отметили, что для польского общества характерна приверженность традиционным ценностям и семейной модели с распределением ролей между мужчинами и женщинами. А так как мясные продукты присутствуют на столе большинства жителей страны, вегетарианство может казаться отклонением от нормы, особенно для мужчин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube