1 – 3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2025, суббота
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10:30 Челябинск – Занятие по английскому языку «Английский без зубрежки» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Лекция-тренинг психолога Полины Ростовой «Что такое гештальт и зачем его пытаются «закрыть»?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с актером Челябинского театра «Манекен» Алексеем Тетюевым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 – 18:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Наш подарок бойцам СВО» совместно с Челябинской областной общественной организацией многодетных семей «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Фанатская встреча для любителей комиксовой вселенной Bubble – BUBBLE Evening (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
02.02.2025, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию «Петелька за петелькой» в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Чудеса из пластилина» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Обсуждение с преподавателем английского и французского языков романа Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» (кофейня «Кофе и книги», ул. Татищева, 264)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча-концерт «Челябинские голоса» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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