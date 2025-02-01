1 – 3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Лекция-тренинг психолога Полины Ростовой «Что такое гештальт и зачем его пытаются «закрыть»?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)