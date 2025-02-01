В Челябинске запретили кататься с горок

В Челябинске закрыли ледяные горки – из-за погоды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром температура воздуха в городе преодолела нулевую отметку: днем ожидается до +3 и дождь. При таких условиях кататься на горках небезопасно как для посетителей, так и для самих конструкций.
Поэтому все подобные сооружения на площади Революции, в парке Гагарина и саду Победы закрыты. При этом ледовый городок «Остров сокровищ» работает, как обычно, до 23:00.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»