В Челябинске запретили кататься с горок

В Челябинске закрыли ледяные горки – из-за погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром температура воздуха в городе преодолела нулевую отметку: днем ожидается до +3 и дождь. При таких условиях кататься на горках небезопасно как для посетителей, так и для самих конструкций.

Поэтому все подобные сооружения на площади Революции, в парке Гагарина и саду Победы закрыты. При этом ледовый городок «Остров сокровищ» работает, как обычно, до 23:00.

Челябинск, Павел Зварзин

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