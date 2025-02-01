«Металлург» не оставил шансов лидеру КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Ярославле обыграл лидера «Локомотив» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч южноуральцы начали в своих лучших традициях.

Уже на 1-й минуте встречи Данила Юров получил шайбу при входе в зону хозяев, вышел на вратаря ярославцев и не оставил ему шансов – 1:0.

В середине первого периода Валерий Орехов уверенным броском из центра зоны «Локомотива» делает счет – 2:0.

Попытки хозяев отыграться не дают результата и во втором периоде. Зато на 33-й минуте магнитогорцы закатывают в зону ярославцев и после небольшой неразберихи перед воротами «Локомотива» Дмитрий Моисеев отправляет мимо вратаря хозяев третью шайбу – 3:0, и на второй перерыв команды уходят при уверенном преимуществе южноуральцев.

В заключительной двадцатиминутке ярославцы продолжили давить на оборону гостей. Наконец, на 48-й минуте Даниил Тесанов выиграл борьбу за воротами, скинул шайбу в левый круг Рушану Рафикову, а тот с силой прострелил на пятак, где вовремя подставил клюшку Александр Полунин – 1:3, сокращает отставание «Локомотив».

На 56-й минуте встречи ярославец Максим Березкин, обвграв Даниила Вовченко, скинул шайбу к ближней штанге ворота Ильи Набокова, откуда Денис Алексеев попытался пробить голкипера магнитогорцев. Первый удар вратаря «Магнитки» отразил», но шайба отлетела все тому же Алексееву, и против второго броска Илья Набоков был уже бессилен – 2:3.

Однако уже через минуту вратарь магнитогорцев реабилитировался. Уже полулежа на льду, Набоков умудрился остановить шайбу, брошенную Мартином Гернатом. И еще через минуту вратарь вновь спасает южноуральцев.

Итог – 3:2, красивая победа «Металлурга» над лидером КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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