В Челябинске малыш сбежал из детского сада и заблудился

В Челябинске из детского сада сбежал шестилетний воспитанник. Инцидент произошел в минувший четверг в Калининском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пропажу обнаружила воспитатель после прогулки. В учреждение вызвали полицию. Одновременно в правоохранительные органы обратилась женщина, которая обнаружила на улице растерявшегося малыша. Оказалось, что мальчик улизнул с площадки в детском саду, дотянулся до кнопки, открывающей калитку и ушел. Но быстро заблудился и попросил прохожих ему помочь.

«Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в дошкольном учреждении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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