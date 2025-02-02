Мэр Чебаркуля уходит в отставку

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова уходит в отставку, официальная версия – по собственному желанию.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что заявление главы о сложении полномочий депутаты горсобрания рассмотрят 5 февраля. Одновременно будут приняты решение о назначении исполняющего обязанности руководителя муниципалитета и назначении конкурса на освободившееся место.

Светлана Виноградова руководила Чебаркулем с декабря 2020 года, ее полномочия истекали в декабре 2025 года.

Как уже сообщал «Новый День», на минувшей неделе в отставку отправили главу Верхнего Уфалея. По мнению экспертов, смена власти в южноуральских муниципалитетах продолжится.

Челябинск, Павел Зварзин

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