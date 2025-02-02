«Трактор» с трудом обыграл еще одного аутсайдера Запада

Челябинский «Трактор» на домашней арене с трудом обыграл ХК «Сочи» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», третий подряд матч челябинцев против аутсайдеров Западной конференции, как и два предыдущих, не стал для лидера Востока легкой прогулкой.

«Трактор» имел определенное преимущество на игровом поле, но крайне неохотно претворял его в заброшенные шайбы.

Открыли счет хозяева лишь на 16-й минуте встречи. Матвей Гуськов в борьбе завладел шайбой за воротами гостей, отправил ее на пятачок, и Сергей Телегин, выдержав паузу, не оставил шансов голкиперу сочинцев – 1:0.

Гости не стали торопиться, сравнивая счет. Но сделали это во второй двадцатиминутке – в начале 25-й минуты ворота южноуральцев распечатал Василий Мачулин.

Черно-белые ответили лишь в третьем периоде. На 47-й минуте челябинцы спокойно вошли в зону соперников, и Андрей Светлаков играючи отправил шайбу в ворота «Сочи» – 2:1.

Но гости не собирались сдаваться. И за 3 минуты 21 секунду до сирены Даниил Сероух сравнивает счет – 2:2. Впереди – овертайм.

31 секунда понадобилась хозяевам, чтобы решить вопрос: Андрей Светлаков с передачи Григория Дронова оформляет дубль – 3:2, «Трактор» побеждает.

Но то, с какими трудностями челябинский клуб провел три игры против аутсайдеров Запада («Куньлуню» южноуральцы проиграли, у «Витязя» и «Сочи» выиграл с трудом), заставляет уже беспокоиться за результат игры «Трактора» в сезоне 2024-2025 годов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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