«Трактор» с трудом обыграл еще одного аутсайдера Запада

Челябинский «Трактор» на домашней арене с трудом обыграл ХК «Сочи» – 3:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», третий подряд матч челябинцев против аутсайдеров Западной конференции, как и два предыдущих, не стал для лидера Востока легкой прогулкой.
«Трактор» имел определенное преимущество на игровом поле, но крайне неохотно претворял его в заброшенные шайбы.
Открыли счет хозяева лишь на 16-й минуте встречи. Матвей Гуськов в борьбе завладел шайбой за воротами гостей, отправил ее на пятачок, и Сергей Телегин, выдержав паузу, не оставил шансов голкиперу сочинцев – 1:0.
Гости не стали торопиться, сравнивая счет. Но сделали это во второй двадцатиминутке – в начале 25-й минуты ворота южноуральцев распечатал Василий Мачулин.
Черно-белые ответили лишь в третьем периоде. На 47-й минуте челябинцы спокойно вошли в зону соперников, и Андрей Светлаков играючи отправил шайбу в ворота «Сочи» – 2:1.
Но гости не собирались сдаваться. И за 3 минуты 21 секунду до сирены Даниил Сероух сравнивает счет – 2:2. Впереди – овертайм.
31 секунда понадобилась хозяевам, чтобы решить вопрос: Андрей Светлаков с передачи Григория Дронова оформляет дубль – 3:2, «Трактор» побеждает.
Но то, с какими трудностями челябинский клуб провел три игры против аутсайдеров Запада («Куньлуню» южноуральцы проиграли, у «Витязя» и «Сочи» выиграл с трудом), заставляет уже беспокоиться за результат игры «Трактора» в сезоне 2024-2025 годов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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