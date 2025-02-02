Россияне предпочитают фастфуд не из-за цены, а из-за экономии времени. К такому выводу пришел ВЦИОМ, проанализировав отношение жителей страны к ресторанам быстрого питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», периодически посещают подобные заведения 62% участников опроса(за последние 15 лет этот показатель вырос в 2 раза). Среди молодежи каждый третий питаеся фастфудом не реже одного раза в неделею.

При этом свой выбор объясняют ценой только 11% клиентов общепита, остальные отмечают, что это просто быстрый и удобный способ перекусить.

Москва, Анастасия Палей

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