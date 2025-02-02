Февраль на Урале будет теплее, чем обычно

Наступивший февраль на Урале будет теплее, чем обычно.

Как сообщили РИА «Новый День» в Гидрометцентре РФ, наибольшее превышение климатической нормы в течение ближайшего месяца ожидается в Свердловской области и ЯНАО – более чем на 1 градус Цельсия. В остальных регионах УрФО средняя температура будет выше многолетних показателей на 0,7 –0,9 градуса.

Осадки прогнозируются в пределах нормы и только на северном Урале снега выпадет больше.

Челябинск, Софья Артемьева

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