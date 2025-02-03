Уральские металлурги – в числе наиболее ответственных водопользователей

ММК – в топе 10 компаний по рациональному использованию водных ресурсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК вошел в число российских компаний с очень высоким уровнем управления водными ресурсами. Об этом свидетельствуют результаты тематического исследования рейтингового агентства RAEX.

В рамках исследования, которое проведено RAEX впервые, сделана оценка эффективности управления водными ресурсами в 144 компаниях России, Казахстана и Монголии, вошедших в ESG-рэнкинг агентства по итогам 2024 года. Аналитики опирались на статистику водопотребления, профильные корпоративные политики и программы, а также информацию о выявлении рисков в этой сфере и мер по их минимизации.

По результатам мониторинга, компании были разделены на 5 групп. ММК попал в десятку с наивысшим уровнем оценки рационального использования водных ресурсов. Стоит отметить, что из 144 компаний только 21 достигла высоких или очень высоких результатов.

Аналитики также отмечают, что оценки компаний горно-металлургической промышленности существенно превосходят средний по рэнкингу уровень по всем ключевым компонентам.

Магнитогорский металлургический комбинат обязан своим рождением и развитием не только горе Магнитной, но и реке Урал. Благодаря комбинату здесь были построены гидротехнические сооружения сначала Магнитогорского, а позднее Верхнеуральского водохранилища многолетнего регулирования объемом свыше 600 миллионов кубометров.

Одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод водохранилища и реки Урал – завершившаяся в 2018 году реконструкция оборотной системы водоснабжения с расширением резервуара охладителя. В рамках проекта стоимостью 650 миллионов рублей, в частности, была возведена новая разделительная дамба протяженностью более 2,5 километров. Проект позволил сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ – в семь раз. Таким образом, достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища и биосистемы реки от влияния системы оборотного водоснабжения ММК.

Рациональное использование водных ресурсов – одна из стратегических задач ММК, которая реализуется через увеличение доли оборотного водоснабжения, сокращение объема водозабора и обеспечение высокой степени очистки сточных вод. Для еще более эффективной работы по этому направлению ММК активно участвует в заседаниях Уральского бассейнового совета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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