Молодой южноуралец остался без денег, решив снять квартиру

Полицейские Магнитогорска задержали лжеарендодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Орджоникидзевский» обратился 21-летний житель Магнитогорска. Молодой человек сообщил, что, решив арендовать жилье, нашел в социальной сети объявление о сдаче квартиры.

Предложение мужчину заинтересовало, и он связался с автором объявления. А после недолгих переговоров перевел на банковский счет арендодателя 13 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены, автор объявления перестал выходить на связь.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 30-летняя жительница Магнитогорска.

Полицейские выяснили, что женщина, не имея возможности предоставить жилье в пользование арендатору, разместила объявление в социальной сети. Полученные средства она потратила на собственные нужды.

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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