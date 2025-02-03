Южный Урал может подвергнуться в 2025 году нашествию саранчи

Челябинская область вошла в число регионов с максимальным риском нашествия саранчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападению прямокрылых могут подвергнуться земли в 21 регионе России. Причина – в теплой зиме. Такой прогноз сделали специалисты федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.

По данным ведомства, нашествие саранчи станет одной из главных угроз урожая в 2025 году. В зоне максимального риска окажутся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия, Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Интересно, что Южный Урал, Башкирия и Оренбуржье были в числе регионов с наиболее опасной ситуацией и в прошлом году.

«Россельхозцентр проводит фитосанитарный мониторинг саранчовых и других вредных организмов на территории РФ, – цитируют «Известия» директора ФГБУ «Россельхозцентр» Александра Малько. – Для защиты урожая применяется комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты».

Особенно актуальна необходимость обработки земель средствами от вредителей будет для регионов, граничащих с Казахстаном, отмечают в ведомстве. Для этого в Минсельхозе планируется создание специального отряда на этой территории. На это, а также на закупку наземных опрыскивателей министерство уже выделило 85,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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