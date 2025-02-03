Почти десять улиц в Советском районе Челябинска остались без воды

В Челябинске приостановили водоснабжение жителей частного сектора в Советском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, специалисты водоканала сегодня, 3 февраля, приступили к производству ремонтных работ на водоводе диаметров 100 миллиметров в Советском районе.
Ограничение ресурса коснулось жителей частного сектора:
ул. Центральная;
ул. Западная;
ул. Пролетарская;
ул. Советская;
ул. Совхозная;
ул. Рабоче-Колхозная;
ул. Ключевая;
ул. Трактовая.
Челябинск, Виктор Елисеев
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