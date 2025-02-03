Почти десять улиц в Советском районе Челябинска остались без воды

В Челябинске приостановили водоснабжение жителей частного сектора в Советском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, специалисты водоканала сегодня, 3 февраля, приступили к производству ремонтных работ на водоводе диаметров 100 миллиметров в Советском районе.

Ограничение ресурса коснулось жителей частного сектора:

ул. Центральная;

ул. Западная;

ул. Пролетарская;

ул. Советская;

ул. Совхозная;

ул. Рабоче-Колхозная;

ул. Ключевая;

ул. Трактовая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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