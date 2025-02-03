В Челябинске зафиксировано шестикратное превышение ПДК сероводорода

В воздухе Челябинска синоптики отметили превышение ПДК по шести вредным веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в декабре минувшего года на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте. В Челябинске и Магнитогорске пробы отбирались на 25 загрязняющих веществ, в Златоусте – на 14.

В Челябинске в течение месяца фиксировались превышения нормативных значений по шести веществам. Максимальные из разовых концентрации были отмечены: сероводорода – 6,3 ПДКмр, фторида водорода – 3,1 ПДКмр, формальдегида – 1,2 ПДКмр, оксида азота – 1,9 ПДКмр, оксида углерода – 2,1 ПДКмр, диоксида азота – 1,1 ПДКмр.

При этом среднемесячные концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе областного центра оставались в пределах нормы.

В Магнитогорске в декабре 2024 года оказалась незначительно превышена среднемесячная концентрация формальдегида (в 1,04 раза). Также зафиксированы разовые превышения по взвешенным веществам (1,9 ПДКмр), оксиду углерода – (1,8 ПДКмр) и сероводороду (3,9 ПДКмр).

В Златоусте превышений ПДК вредных веществ в воздухе в минувшем декабре отмечено не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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