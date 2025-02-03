В Челябинске автобус вылетел с дороги. Есть пострадавшие

В Челябинске маршрутный ПАЗ с пассажирами вылетел в кювет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в Советском районе областного центра.
Около 8:00 автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №53 в сторону поселка Новосинеглазово, между остановками «Сад Нефтяник» и «Переезд» съехал с дороги в кювет. Как пишет телеграм-канал «Челябинск – ЧП, ДТП и ТОП Новости», в момент аварии в автобусе были пассажиры, травмы получила 57-летняя женщина.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.
Челябинск, Виктор Елисеев
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