В Челябинске открывают движение по путепроводу в Металлургическом районе

Движение по путепроводу в районе Коксохима открывают.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, досрочно завершен ремонт деформационного шва на путепроводе в районе Коксохима.

В связи с этим все ограничения движения снимаются сегодня, 3 февраля, с 16:00.

Напомним, движение по путепроводу по улице Морской в Металлургическом районе Челябинска было ограничено в январе текущего года на время проведения ремонтных работ.

Планировалось, что они займут 30 дней. Однако ремонт завершили раньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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