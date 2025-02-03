Крупная коммунальная авария в Челябинской области. Без воды остались больше трех тысяч человек

В Златоусте власти устраняют порыв на водоводе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, сегодня, 3 февраля, в Златоусте произошел прорыв трубы между домами №16 и №18 по улице Шишкина.

В результате аварии прекращена подача холодного водоснабжения для 22-х многоквартирных жилых дома различной этажности, с количеством проживающих 3 тысячи 335 человек. Школа и детский сад работают в штатном режиме.

На месте задействована бригада МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение».

Работы на квартальном водопроводе продолжатся ориентировочно до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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