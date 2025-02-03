В Челябинске перед судом предстанет один из участников дела о многомиллионных взятках в мэрии

Перед судом предстанет один из посредников в передаче взяток чиновникам челябинской мэрии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Речь о директоре компании «Челябинскавтотранс» Алексее Алексеенко. Бизнесмена задержали в октябре 2023 года вместе с депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым. По данным следствия, в период с апреля 2018 года по июль 2020 года 42-летний челябинец передал парламентарию от генерального директора общества с ограниченной ответственностью более 3 миллионов рублей. Депутат, в свою очередь, обещал передать деньги чиновникам мэрии за выдачу разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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