В Челябинске перед судом предстанет один из участников дела о многомиллионных взятках в мэрии

Перед судом предстанет один из посредников в передаче взяток чиновникам челябинской мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Речь о директоре компании «Челябинскавтотранс» Алексее Алексеенко. Бизнесмена задержали в октябре 2023 года вместе с депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым. По данным следствия, в период с апреля 2018 года по июль 2020 года 42-летний челябинец передал парламентарию от генерального директора общества с ограниченной ответственностью более 3 миллионов рублей. Депутат, в свою очередь, обещал передать деньги чиновникам мэрии за выдачу разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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