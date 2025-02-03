В рейтинг 500 богатейших людей мира вошел единственный южноуралец

Собственник Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников стал единственным представителем Челябинской области в списке 500 самых богатых людей мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня, 3 февраля, Виктор Рашников занимает 244-е место рейтинга. Его состояние оценивается в 11,2 миллиарда долларов. С начала года оно увеличилось на 970 миллионов рублей. Среди российских предпринимателей г-н Рашников находится на 11-м месте.

Самым богатым россиянином Bloomberg считает Владимира Потанина. С начала 2025 года бизнесмен потерял 1,53 миллиарда долларов и занимает 59-е место индекса с 30,3 миллиарда долларов. Также в пятерку наиболее состоятельных россиян издание включило Вагита Алекперов (68-е место, 27,9 миллиарда долларов, +689 миллиона долларов), Алексея Мордашова (75-е место, 26,7 миллиарда долларов, +2,52 миллиарда долларов), Владимира Лисина (76-е место, 26,6 миллиарда долларов, -2,36 миллиарда долларов) и Леонида Михельсона (79-е место, 25,4 миллиарда долларов, +647 миллиона долларов с начала года).

Челябинск, Виктор Елисеев

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