«Металлург» упустил победу в зрелищном матче против «Салавата Юлаева»

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» – 4:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась обоюдными атаками команд. Но на 6-й минуте встречи уфимцы так увлеклись, что нарушили численный состав, за что были наказаны малым штрафом.

И на 7-й минуте гости реализовали большинство. Никита Михайлис получил шайбу у синей линии, прошел вперед и мощным кистевым броском отправил ее в сетку ворот «Салавата Юлаева» – 1:0

На 13-й минуте уже магнитогорцы остаются в меньшинстве. И 33 секунды спустя Джош Ливо сравнивает счет – 1:1. А на 17-й минуте Шелдон Ремпал, первым подоспевший к шайбе, срикошетившей от голкипера «Магнитки», выводит «Салават» вперед – 2:1. Первый период остался за уфимским клубом.

Во второй двадцатиминутке магнитогорцы вновь с самого начала включились в игру. И уже на 22-й минуте матча Никита Михайлис ловит шайбу после броска Егора Яковлева на дальнюю штангу и закатывает ее в ворота – 2:2. А 13 секунд спустя Дмитрий Моисеев с подачи Егора Коробкина резким броском выводит гостей вперед – 3:2.

Начало третьего игрового отрезка вновь оказалось за «Металлургом». Данила Юров, получив шайбу от Александра Петунина, на скорости прошел зону «Салавата» и кистевым броском увеличил отрыв – 4:2.

Но хозяева не сдаются. На 43-й минуте теряют магнитогорцы шайбу в своей зоне, и Данил Алалыкин сокращает отставание. На 45-й минуте Ярослав Цулыгин реализует большинство уфимцев – 4:4. А еще через две минуты Робин Пресс сделал поперечную передачу через пятачок своих ворот, и таким шикарным подарком не мог не воспользоваться оказавшийся поблизости Шелдон Рентал – 5:4, хозяева второй раз в матче вырываются вперед.

Игроки «Магнитки» совершают атаку за атакой в надежде отыграться. Останавливает их только удаление Алексея Маклюкова на 54-й минуте. Двухминутное численное преимущество уфимцы пытались реализовать лишь однажды. Но заброшенная шайба им была нужна меньше, чем магнитогорцам. А время уходило.

На 57-й минуте Егор Коробкин, объехав ворота, пытался протолкнуть шайбу в ворота, но спас хозяев их голкипер. И тут сработало старое правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Не проходит и минуты, как Александр Хмелевски, поймав шайбу, отправленную Джошем Ливо из своей зоны, пролетает зону «Металлурга» и ударом с кистей поражает ближнюю девятку – 6:4.

После этого магнтогорцы сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока. На 60-й минуте уфимцы оостаются вчетвером против шестерых гостей. Но сегодня хоккейная удача – на стороне «Салавата» – 6:4, уфимский клуб продолжает погоню за лидерством в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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