4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы в 2024 году и планам на 2025 год министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)