4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.2025, вторник
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10:00 Челябинск – Прием граждан по вопросам социальной поддержки (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы в 2024 году и планам на 2025 год министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по стихотворению А.С. Пушкин «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:40 Челябинск – Встреча прототипа главного героя пьесы «Поле» с режиссером и актерами постановки (театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча «Как влюбить в продукт» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Малая, но важная земля» к 82-ой годовщине десантной операции под Новороссийском (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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15:00 Челябинск – Турнир по сборке спилс-карт Челябинской области и России (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека: шаг за шагом», обзор-экскурсия по Президентской библиотеке «Потенциал русского языка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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15:00 Челябинск – Страницы игр «СовПадение»: играем в настольные игры (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:30 Челябинск – Мини-тренинг «Искусство постановки целей: реализация и устранение препятствий» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)
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17:00 Челябинск – Встреча «Тайна Чеховского слова» к 165-летию русского писателя А.П. Чехова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр»: играем в детскую мафию, матер-класс (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинск театральный» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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