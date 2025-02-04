Несколько тысяч челябинцев остались без водоснабжения на весь день

На северо-западе Челябинска без воды остались более десятка многоквартирных домов.
Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, сегодня, 4 февраля, в Курчатовском районе областного центра запланированы работы на водоводе диаметром 200 миллиметров по переврезке пожарного гидранта.
В связи с необходимостью проведения мероприятий, жители района временно отключены от системы водоснабжения. Работыпродлятся до 17:00.
В зоне ограничения ресурса находятся:
многоквартирные дома:
пр. Победы 370, 372, 374, 368, 368а;
ул. Молдавская 23а, 25, 25а, 25б;
Комсомольский проспект 89, 89а;
административные здания:
пр. Победы 368в;
Комсомольский проспект 89б;
социальные учреждения:
ул. Молдавская 23б;
Комсомольский проспект 91б.
Челябинск, Виктор Елисеев
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