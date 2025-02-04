Несколько тысяч челябинцев остались без водоснабжения на весь день

На северо-западе Челябинска без воды остались более десятка многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, сегодня, 4 февраля, в Курчатовском районе областного центра запланированы работы на водоводе диаметром 200 миллиметров по переврезке пожарного гидранта.

В связи с необходимостью проведения мероприятий, жители района временно отключены от системы водоснабжения. Работыпродлятся до 17:00.

В зоне ограничения ресурса находятся:

многоквартирные дома:

пр. Победы 370, 372, 374, 368, 368а;

ул. Молдавская 23а, 25, 25а, 25б;

Комсомольский проспект 89, 89а;

административные здания:

пр. Победы 368в;

Комсомольский проспект 89б;

социальные учреждения:

ул. Молдавская 23б;

Комсомольский проспект 91б.

Челябинск, Виктор Елисеев

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