В центре Челябинска подросток сломал ногу, упав на ледяном тротуаре

Школьник повредил ногу, поскользнувшись на тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Курчатова в центре Челябинска. Подросток поскользнулся на тротуаре и упал.

«15-летний подросток не мог встать, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» одного из свидетелей ЧП. – Очевидцы перенесли его подальше от дороги и вызвали скорую помощь».

На месте происшествия юноше наложили шину, после чего отвезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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