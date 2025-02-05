На Южном Урале растет заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается не эпидемической, при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 26,4%.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, а также наблюдается рост случаев гриппа», – заявили представители ведомства.

Санитарные врачи для профилактики респираторных заболеваний рекомендует соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки по возвращении с улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами), в закрытых помещениях соблюдать оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание, при пребывании в местах скопления людей применять для защиты маски.

При появлении признаков заболевания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом, настаивают в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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