Мошенники бомбардируют южноуральцев «письмами от ФСБ»

Мошенники рассылают россиянам письма от имени ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, российские компании получают поддельные уведомления о проверках по подозрению в связях с иноагентами, финансировании ВСУ и других нарушениях.

Аферисты действуют по отлаженной схеме. Адресат получает письмо с требованием не разглашать информацию. В качестве причин интереса контрразведчиков называются финансирование ВСУ, влияние иностранных спецслужб или утечка служебной информации.

Далее следуют угрозы уголовным делом от «куратора». И наконец – предложение «решить проблему» за определенную сумму.

Чтобы распознать обман, достаточно проверить домен отправителя: настоящие письма приходят с адресов gov.ru, fssp.ru, nalog.ru, отмечают в ведомстве. Также настоятельно рекомендуется сверять контакты с официальными сайтами. И помнить: госорганы не просят перевести деньги.

В случае получения подобных «писем от ФСБ» необходимо обратиться в службу безопасности или полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube