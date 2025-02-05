Суд арестовал имущество компании дочери челябинского олигарха по требованию национализированного «Арианта»

Национализированная агрофирма «Ариант» требует у компании бывшей собственницы вернуть почти 300 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, судебная инстанция приняла к рассмотрению иск ООО «Агрофирма Ариант» к принадлежащей Елене Кретовой фирме «Консультанты Урала».

Национализированное в прошлом году предприятие требует взыскать с организации 265 миллионов рублей, полученные в качестве займа, а также более 30 миллионов рублей в качестве процентов за пользование займом. Кругленькую сумму ООО, принадлежащее одной из бывших собственников компании «Ариант» и дочери ее сооснователя Александра Аристова, получило от агрофирмы в декабре 2023 года, за несколько месяцев до иска Генпрокуратуры о национализации принадлежащих Аристовым – Кретовым предприятий.

В рамках судебного разбирательства истец потребовал наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ООО «Консультанты Урала» (в пределах суммы исковых требований). Также собственникам, органам управления и их доверенным лицам запрещено совершать любые действия по отчуждению, обременению правами третьих лиц и активов, уменьшению стоимости предприятия, его реорганизации. Кроме того, запрещено выплачивать дивиденды, принимать решения о распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа, совершении иных операций, ухудшающих имущественное положение фирмы.

Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено в полном объеме, сообщили в судебной инстанции.

Напомним, 5 апреля прошлого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией 105 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

Активы ГК «Ариант» были переданы в управление структуре Россельхозбанка, находящегося под западными санкциями.

«Развод» между челябинскими бизнесменами, создавшими Урало-Сибирскую металлургическую компанию, продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район).

Весной 2024 года все эти активы были национализированы по требованию Генпрокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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