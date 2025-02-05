Подростки разгромили ледовый городок в Челябинске

Неизвестные вандалы сломали ледяные фигуры в челябинском Саду Победы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска парке «Сад Победы». ЧП попало на запись камеры видеонаблюдения.
По информации, опубликованной в официальном паблике учреждения, вечером 2 февраля пятеро подростков сломали ледяные фигуры Снегурочки и Деда Мороза.
На опубликованном в группе видео запечатлено как подростки ногами и руками разбивают и откалывают детали фигур. После чего один из них разбегается и в полете бьет статую Снегурочки двумя ногами, отчего та падает.
Затем вандалы быстро ретируются.
Администрация парка обратилась в полицию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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