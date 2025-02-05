Челябинка после «звонка силовиков» лишилась 22 миллионов рублей

Пожилая челябинка отдала мошенникам все свои сбережения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 63-летней жительнице Челябинска поступило сообщение якобы от бывшего руководителя фирмы, где она работала.

«Начальник» сообщил, что произошла утечка персональных данных, и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. После этого с женщиной связался «представитель силовой структуры» и огорошил известием: неизвестные получили доступ к ее счетам, и в любой момент все сбережения могут оказаться на счетах другого государства.

Чтобы разрешить ситуацию, ей любезно согласилась помочь представительница специального ведомства, убедив, что нужно все свои накопления снять и перевести на новый счет.

В течение нескольких дней челябинка снимала в банках деньги и перечисляла их на указанные мошенниками номера.

Перечислив все сбережения, женщина стала ждать возврата средств, но ей так никто и не перезвонил, а одна из собеседниц написала, что переактивация единого лицевого счета может занять около года, и чтобы ускорить этот процесс, необходимо внести еще 1,5 миллиона рублей. Лишь после этого челябинка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские напоминают, в интернете действуют группы злоумышленников, цель которых – под разными предлогами вымогать деньги. Полиция призывает быть бдительными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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