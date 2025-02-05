В пригороде Челябинска на школьника набросились бездомные псы

Прокуратура начала проверку после нападения безнадзорных собак на подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство проверяет информацию о нападении, в результате которого пострадал ребенок.

О произошедшем рассказала мать школьника. По словам женщины, когда ее сын возвращался с занятий в школе №13, к нему подбежали три собаки, бывшие без хозяев. Одно из животных вцепилось ребенку в ногу. Отогнала собак проходившая мимо женщина.

По данным надзорного ведомства, произошло ЧП вчера, 4 февраля, недалеко от учебного заведения.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев на территории Копейского городского округа», – заявили представители прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство рассмотрит вопрос об обращении в суд с иском о компенсации пострадавшему ребенку морального и материального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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