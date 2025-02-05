Еще один суд утвердил решение о национализации «Макфы»

Бывшие собственники «Макфы» не смогли оспорить передачу холдинга государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 февраля, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Челябинске, отклонил жалобы семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а также его деловых партнеров.

В них они обжалуют решение Центрального суда Челябинска от 8 мая прошлого года и апелляционное определение Челябинского областного суда от 30 июля о национализации принадлежащих им компаний, включая АО «Макфа», Первый хлебокомбинат в Челябинске и АО «СМАК» в Екатеринбурге.

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ею, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Генпрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс».

Попытка бывших собственников оспорить решение суда в апелляционной инстанции окончилась неудачей. В октябре прошлого года они обратились с той же целью в кассационный суд.

В качестве оснований обжалования в жалобах указывали на нарушение сроков давности (с момента приобретения компаний холдинга «Макфа» прошло больше 20 лет), а также отмечали, что гражданская коллегия расследовала дело, не входящее в ее компетенцию.

Кроме того, адвокаты утверждали, что обвинение незаконно расширило круг ответчиков, так как семеро из них никогда не были чиновниками. Наконец, бывшие собственники бизнес-империи продолжали настаивать, что доказательств нарушения ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений так и не было предоставлено.

Однако Седьмой кассационный суд оставил решения двух предыдущих инстанций в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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