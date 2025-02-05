«Трактор» одержал блестящую победу в южноуральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Металлург» из Магнитогорска – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем матче челябинцы сумели сломать традицию «Магнитки». Гостям не удалось быстро забить.

Более того, счет открыл «Трактор». На 5-й минуте Максим Шабанов от борта отправил шайбу на синюю линию, Григорий Дронов спокойно прошел вперед и кистевым броском отправил игровой снаряд под перекладину – 1:0.

На 9-й минуте встречи магнитогорцы справились с первым накатом хозяев на свои ворота. Но дальше Андрей Светлаков выиграл борьбу у лицевого борта и скинул шайбу в центр, откуда Виталий Кравцов отправил ее в дальнюю девятку – 2:0, челябинцы увеличивают отрыв.

Однако комфортно закончить первый период у черно-белых не получилось. На 19-й минуте гости убежали в быструю атаку. Роман Канцеров влетел в зону, перевел шайбу на правый фланг под удар Дмитрию Силантьеву, а Трой Джозефс на пятаке вовремя подставил клюшку – 1:2.

Во второй двадцатиминутке быстрых голов не случилось. Но на отсутствие их жаловаться не пришлось. На 33-й минуте встречи Артем Блажиевский принял на синей линии пас от Семена Дер-Аргучинцева, набросил на пятак, а Никита Коростелев подправил шайбу в ворота «Магнитки» – 3:1 в пользу челябинцев. На следующей минуте Василий Глотов увеличил отрыв – 4:1.

Но и во втором периоде магнитогорцы сказали свое слово. На 38-й минуте Даниил Вовченко, получив шайбу от Робина Пресса у правого борта, проходит вперед и резко бьет по воротам. Немного не хватает Заку Фукале, чтобы зафиксировать ее, шайба все-таки просачивается между щитков вратаря черно-белых в ворота – 2:4.

Начало третьего игрового отрезка «Трактор» вновь оставил за собой. На 43-й минуте Александр Рыков в одиночку прорвался к воротам «Металлурга». Первый удар нападающего черно-белых голкипер магнитогорцев парировал, но против второго оказался бессилен – 5:2.

На 45-й минуте шайба залетает в ворота хозяев. Однако судьи, изучив видеозапись момента, определают оффсайд. Счет остался прежним. Гости продолжали атаковать, но стали чаще ошибаться. В итоге сначала на 49-й минуте матча, а затем – на 57-й «Магнитка» остается в меньшинстве. А время матча неуклонно подходит к концу. Челябинцы, конечно, пытались реализовать большинство, но не слишком рьяно, больше заботясь о сохранении комфортного для себя счета. И это у них получилось – 5:2, уверенная победа «Трактора».

Следующий матч «Трактор» проведет снова на домашней арене. И снова – против магнитогорского «Металлурга». Но через неделю – 12 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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