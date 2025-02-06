6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2025, четверг

09:00 Челябинск – Межрегиональная агропромышленная конференци «МАК 2025» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)

10:00 Челябинск – Прием граждан по вопросам социальной поддержки (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Урок «Мат не наш формат» ко Дню борьбы с ненормативной лексикой (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия для людей пожилого возраста (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

13:00 Челябинск – Экологический квест «Правила сортировки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Информационный час «Ходят слухи, что наука – утомительная штука» ко Дню российской науки (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации по справочно-правовым системам «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:30 Челябинск – Мастер-класс «НейроГрафика. Кленовый лист» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60) (по записи)

18:30 Челябинск – Встреча предпринимателей по программе лояльности UDS (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

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