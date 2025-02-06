Вредные выбросы в Челябинске бьют рекорды

В Челябинске появились новые серьезные факторы загрязнения. Об этом заявил, опираясь на данные Росгидромета, челябинский экономист, аналитик Сергей Гордеев.

«К антирекорду по сероводороду с превышением предельно допустимой концентрации в 9,9 раз (практически до уровня высокого загрязнения), добавился антирекорд по аммиаку с превышением концентрации до 5,5 ПДК. Столь резкий – трехкратный скачок этого весьма едкого и вредного вещества, однозначно городскую среду Челябинска не улучшает. Подобный аномально высокий рост отражает появление новых серьезных факторов загрязнения челябинской атмосферы», – отмечает южноуралец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», менее заметен для жителей, но важен для их здоровья антирекорд выбросов оксида углерода (угарный газ, не имеющий цвета и запаха) с превышением концентрации до 8,6 ПДК. Не столь существенно, но также до худших значений за три года выросли выбросы и двух других вредных веществ – диоксида азота (2,5 ПДК) и оксида азота (2,7 ПДК).

Таким образом, в 2024 году наблюдалась наихудшая ситуация с превышением концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Челябинска за три последние года, уверен аналитик.

«Из десяти рассматриваемых загрязнителей атмосферы, по пяти отмечен рост концентраций – причем по трем из них превышения предельно допустимых концентраций весьма существенные: в 5 – 10 раз, – отмечает он. – Исключения составляют только взвешенные вещества – пыль, ее максимальная концентрация в атмосфере Челябинска снизилась до нормативного уровня. Других очевидных и однозначных выводов об улучшении ситуации с вредными выбросами за последние три года, сделать нельзя. Проблема существенного сверхнормативного загрязнения атмосферы Челябинска с ростом колебаний по отдельным составляющим сохраняется в полном объеме».

Впрочем, следует отметить, что федеральная структура публикует информацию о максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ и среднемесячных ПДК. Г-н Гордеев в своих публикациях оперирует только разовыми значениями.

Между тем, высокие разовые концентрации могут отмечаться при сохранении общего количества этого вредного вещества в месяц в пределах нормы. И наоборот, незначительные превышения разовых ПДК могут более серьезно отразиться на общем состоянии атмосферного воздуха (и, соответственно, здоровье людей). Так, в октябре прошлого года, когда и было зафиксировано 9,9ПДКмр по сероводороду, о превышении месячной концентрации этого вещества Росгидромет не заявлял. Зато зафиксировал превышение месячного норматива содержания в воздухе Челябинска формальдегида. Хотя максимальные разовые концентрации этого газа в городской атмосфере не превышали 1,2ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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