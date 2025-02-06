Южноуральцы сутки не могут получить водительские права

Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрыты уже сутки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрылись в 13:00 в среду, 5 февраля. Об этом объявили в пресс-службе ведомства.
Поначалу речь шла о двухчасовой паузе. Однако ближе к 15:00 закрытие продлили до 17:00.
Не открылись РЭО и сегодня утром. Сначала пресс-служба Госавтоинспекции объявила о продлении технических работ до 12:00. Однако потом сроки перенесли на 14:00 четверга, 6 февраля.
О причинах временного закрытия подразделений в силовом ведомстве не распространяются, ограничиваясь указанием на «технические причины».
Сообщается также, что предстоящие выходные (8, 9 и 10 февраля) в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области будут рабочими.
Челябинск, Виктор Елисеев
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