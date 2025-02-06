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Четверг, 6 февраля 2025, 10:54 мск

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Замдиректора структуры мэрии Челябинска не отпустили из СИЗО

Защита замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» не смогла оспорить ее арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд апелляционной инстанции оставил под стражей заместителя директора МКУ «Городская среда», обвиняемую в получении взятки в значительном размере.

Напомним, Снежану Довженко задержали в середине января текущего года. По данным следствия, с января по март 2022 года челябинка получила через посредника деньги от индивидуального предпринимателя. За взятку она обеспечила ему ускоренный прием документов в нарушение положения о порядке оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов и порядке организации и проведения аукциона при размещении нестационарного торгового объекта на территории города Челябинска.

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал челябинке меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 марта.

Это решение оспорила защита женщины, попросив заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Однако судебная коллегия Челябинского областного суда оставила постановление районного суда без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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