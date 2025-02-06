«Пока мэр хвастается планами, Челябинск замерзает»: с начала года в городе произошло три крупных аварии на сетях

Челябинцы в шоке от состояния отопительной системы мегаполиса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре города вторую неделю не могут устранить последствия аварии на тепловых сетях. Об этом заявил житель одного из домов по улице Курчатова Михаил Попов.

Порыв на теплоцентрали произошел 22 января. Без отопления остались два многоквартирных дома и административное здание. Утром 23 января энергетики отчитались об устранении аварии. Но тепло, по всей видимости, вернулось не ко всем.

«22 января наш дом в Челябинске погрузился в ледяной ад. Авария на теплосетях до сих пор не устранена – несмотря на обещания «УСТЭК-Челябинск» оперативно реагировать на ЧП. Вместо действий – снимки мэра Алексея Лошкина с фронта, где явно не наш подъезд», – возмущается челябинец в своем телеграм-канале.

По словам горожанина, температура в квартире +12 градусов по Цельсию, и обогреватели уже едва спасают.

Причем это не единственная крупная авария в областном центре с начала 2025 года. Вечером 29 января без отопления остались около сотни домов в Ленинском районе Челябинска – из-за остановки оборудования центрального теплового пункта «Сельмаш» повысилось давление в системе теплоснабжения, что вызвало повреждения на тепловых сетях и внутридомовых системах. 30 января крупная авария произошла в Металлургическом районе, где без тепла оставались 67 домов (9,8 тысячи жителей) и две больницы. И ту, и другую устранили только к утру следующего дня.

Помимо этого, по данным компании УСТЭК, с начала года ее сотрудники устранили на тепловых сетях более 400 аварий меньшего масштаба.

Дальше – будет хуже, переживают челябинцы. «Пока мэр хвастается планами «пятилетки ЖКХ», к аварийным районам Челябинска присоединяют Западный и Пригородный – без ремонта сетей и кадров», – возмущается Михаил Попов.

Причина катастрофического состояния сетей – в изношенности коммунальной инфраструктуры (60% старше 40 лет). А ресурсы, уверен горожанин, тратят «только на фотоотчеты». «УСТЭК» ежедневно латает 15 аварий, но на наш двор – трое рабочих с лопатами», – пишет южноуралец.

А власти привычно ищут виноватых. «Виновата прошлая администрация», – говорят нам. Но ее вице-мэр все еще в кресле», – напоминает автор поста.

Интересно, что после двух крупных аварий на сетях глава Челябинска Алексей Лошкин предпочел и вовсе уехать из города – в выходные чиновник был в Курской и Белгородской областях.

«Пока мэр меряется ленточками на патриотических сходках, наши дети болеют из-за холода», – возмущается горожанин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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