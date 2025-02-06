Глава Челябинска продолжает расставлять на ключевые должности своих людей

МУП ПОВВ Челябинска возглавил выходец из Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) Челябинска, новым руководителем муниципального предприятия назначен Владимир Лобанов.

Владимир Лобанов родился в 1982 году. Окончил Уральский социально-экономический институт по специальности «Финансы и кредит» и Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «Лесное дело».

Первые 6 лет служебной деятельности Лобанова прошли в правоохранительных органах. Впоследствии работал в государственных и частных организациях разных сфер (ЖКХ, лесное хозяйство, государственное имущество) на финансовых и руководящих должностях.

Последние 7 лет Владимир Лобанов занимал должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Напомним, мэр Челябинска Алексей Лошкин также начинал карьеру в правоохранительных органах, а в 2016-2024 годах возглавлял контрольно-счетную палату региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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