Сотрудники южноуральской полиции вновь попали в криминальную хронику в статусе фигурантов уголовных дел

В Челябинской области вынесли приговор одному экс-полицейскому и возбудили уголовное дело в отношении другого.

Сотрудники полиции продолжают мелькать в новостных сводках в качестве нарушителей закона. Сегодня, 6 февраля, стало известно о задержании одного и вынесении приговора другому. Сейчас они уже бывшие сотрудники полиции, однако преступления совершались, когда они еще носили погоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району получил 2,5 года колонии общего режима за получение взяток и крышевание канала незаконной миграции.

По данным следствия, в 2023-2024 годах служивший тогда в полиции южноуралец получал деньги от местного жителя за незаконную постановку на учет иностранных граждан, а также отказ от проверки мест, где они проживали. За это время он помог закрепиться в России 62 мигрантам-нелегалам.

Дававший взятки полицейскому покровитель иностранцев приговорен к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима.

В Магнитогорске криминальная история только разворачивается. Здесь задержали бывшего старшего оперуполномоченного отделения по противодействию организованной преступности в сфере экономики и борьбе с экономическими преступлениями.

Следователи считают, что с февраля 2023 по январь 2024 года магнитогорец систематически снабжал местную предпринимательницу крупными партиями немаркированных табачных изделий, а также обеспечивал своей бизнес-партнерше общее покровительство.

Дома у теперь уже бывшего полицейского прошел обыск. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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