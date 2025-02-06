В Челябинске вынесли приговор мошеннику, укравшему 20 миллионов рублей у двух фирм

Южноуралец, продававший несуществующие металлические изделия, получил 5 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал жителя Сосновского района виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

️В 2016 году мужчина связался с руководством ООО «ЭВАНТ» и предложил организовать поставку металлических изделий на сумму свыше 10,6 миллиона рублей. На самом деле товара у него не было. Намерений его искать также не наблюдалось. Так что, получив 100% предоплаты, он исчез из зоны видимости заказчика.

В следующем году купить металлоизделия он предложил уже ООО ПКФ «СеверСтрой». На сей раз его улов составил более 9,2 миллиона рублей.

Свою вину в полном объеме южноуралец так и не признал, ущерб не возместил.

️Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на полмиллиона рублей.

Южноуральца взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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