Четверо туристов заблудились на Таганае. У всех – обморожения рук и ног

Четыре молодых туриста едва не замерзли в горах под Златоустом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, поиск и эвакуацию туристов, заблудившихся в районе горы Круглица, спасатели Златоустовского отряда завершили сегодня, 6 февраля, утром.

Сигнал от группы из четырех молодых людей поступил в девятом часу вечера. Расчет 20-летних туристов за один день совершить восхождение на Круглицу, посмотреть закат и вернуться обратно оказался ошибочным. Они не учли особенностей погодных условий и сложность маршрута, из-за чего ночью оказались замерзающими на горном склоне.

Со слов самих туристов, вершины горы они все же достигли, но на обратной дороге сбились с пути и разделились по парам.

В темноте и поднятой снежной поземке группа потеряла из виду вешки-ориентиры. Карта на телефоне не помогала определить местоположение и направление движения. Сильнейший ветер наверху мгновенно замораживал и вынуждал искать укрытие, а связь периодически пропадала, ставя под угрозу возможность сообщить о ЧП в экстренные службы.

После поступления сообщения о туристах, в район горы прибыли спасатели Златоустовского отряда областной ПСС. Первыми, на восточном склоне были найдены два мужчины. От переохлаждения они не двигались, укрываясь от ветра за курумником в ожидании помощи.

Спасатели сопроводили их к границе леса, дали возможность согреться и вновь пошли наверх, в поисках еще двух человек.

Найти остальных участников похода в сотне метров от вершины самой высокой точки Таганайского горного узла помогли налобные фонари заблудившихся, еще продолжавшие светить.

К 4 утра все четверых на снегоходах областных спасателей и администрации национального парка «Таганай» вывезли к Центральной усадьбе и передали бригаде скорой медицинской помощи.

У каждого из пострадавших выявлены признаки обморожения рук и ног различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube