В Челябинской области расследуют уголовные дела о хищении из бюджета миллиарда рублей

Банк, принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области, подозревают в хищении 1 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к афере на миллиард рублей может быть причастен банк «Снежинский», основным учредителем которого является бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов.

По данным источников, деньги предназначались для поддержки многодетных семей и были выделены из бюджета для погашения займов по ипотеке. Однако свыше миллиарда рублей были похищены.

В кредитном учреждении провели обыски следователи СКР, сейчас там работают представители Центробанка России.

«На сегодняшний день в банке в городе Снежинске работает ревизорная комиссия, также силовики продолжают проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по документированию схемы хищения бюджетных денежных средств, – приводит ТАСС слова собственного источника. – Основным акционером банка является один из бывших вице-губернаторов Челябинской области, дети которого длительное время проживают за границей».

По информации источника, уголовные дела возбудили еще в декабре 2024 года. Тогда же прошли масштабные обыски в офисе банка и дома у топ-менеджеров кредитного учреждения.

Игорь Сербинов был одним из самых непубличных вице-губернаторов в команде главы Южного Урала Петра Сумина. На этот пост он пришел из бизнеса в 1996 году. В 2002 году ушел в отставку и вновь занялся бизнесом, возглавив банк «Снежинский». В 2011 году был избран председателем совета директоров кредитного учреждения. Также ему принадлежит фабрика «Южуралкартон» в Коркино (через ООО «Л-АВТО») и значительная доля в агрохолдинге «Равис».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube