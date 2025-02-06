В Челябинске начали закрывать магазины известной сети жестких дискаунтеров

В Челябинске опечатали один из магазинов сети «Светофор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, после того, как суд приостановил деятельность предприятия «Светофор» ООО «Торгсервис 74», его помещения опечатаны судебными приставами.

Решение о приостановке деятельности торгового предприятия, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 10, Курчатовский районный суд Челябинска принял по требованию регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сотрудники контрольного органа в ходе проведения внеплановой проверки магазина обнаружили нарушения требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в организации не проводились лабораторные исследования в рамках программы производственного контроля, а санитарное содержание предприятия не соответствовало установленным требованиям: поверхности потолка и стен имеют видимые загрязнения, не ведется журнал проведения уборок и генеральных уборок.

С учетом того, что выявленные нарушения представляют опасность для здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, суд постановил приостановить деятельность магазина на тридцать суток.

После возбуждения исполнительного производства сотрудники ФССП опечатали помещения предприятия.

Российские суды начали принимать решения о временном закрытии магазинов известной сети жестких дискаунтеров в январе текущего года – после того, как Роспотребнадзор инициировал проведение массовых проверок торговых точек ритейлера.

С просьбой провести такие проверки в декабре прошлого года к правительству обратился один из депутатов Госдумы. Парламентарий заявил о многочисленных жалобах на некачественную и небезопасную продукцию, которую можно встретить на полках дискаунтера. Кроме того, он рассказал и о жалобах поставщиков. По словам контрагентов торговой сети, они вынуждены заключать контракты с логистическими центрами, так как ритейлер не заключает их напрямую. На логистические же центры не распространяются требования закона о торговле. Поэтому, например, за полученные на реализацию товары они рассчитываются только после их полной продажи, в то время как закон о торговле обязует продавцов рассчитываться за полученную продукцию в ограниченные сроки. Кроме того, логистические центры возвращают производителям просроченную и непроданную продукцию, что поставщикам очень невыгодно.

После начала проверок в деятельности некоторых торговых площадок Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и стал требовать временной остановки их работы. В судах Челябинска сейчас могут находиться еще несколько подобных исков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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