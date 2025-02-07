7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2025, пятница
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10:00 Челябинск – Прием граждан по вопросам социальной поддержки (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Встреча с представителем уполномоченного по правам человека по Челябинской области Натальей Ситниковой «Нотариальное право» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Единый день приемов для участников специальной военной операции и членов их семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Встреча с юристом «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Урок мужества «Памяти юных героев» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Игропятница «Веселые колпачки» для любителей настольных игр 12+ (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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17:00 Челябинск – Праздничный нетворкинг в честь дня рождения «Союза родителей» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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17:00 Челябинск – Презентация книги «Философия русского инженера» автором Геннадием Баталовым (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Лекция-спектакль «Василий Качалов: воплощение сценического обаяния» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Концерт «Классика зимнего дня» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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