В челябинской школе сошлись в клинче охранник с учеником. Прокуратура начала проверку

В Челябинске прокуратура выясняет обстоятельства драки в одной из школ города.

Ранее стало известно о конфликте между охранников и учеником в школе №109, произошедшем утром 6 февраля. По словам очевидцев, в коридоре учебного заведения повздорили между собой подростки. Охранник вмешался, сделав замечание. После этого в клинче сошлись уже мужчина и один из учащихся. Другие ученики сняли происходящее на видео.

На записи видно, как мужчина хватает подростка и между ними завязывается борьба. Разняла противоборствующих женщина – видимо, сотрудница школы.

Известно, что взрослый челябинцев является сотрудником ЧОПа, с которым работает школа. В организации уже заявили, что отстранили его от работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента в одном из учебных заведений Челябинска.

«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», – заявили в надзорном ведомстве.

Собственную проверку по факту инцидента проводит и мэрия Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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