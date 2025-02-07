Женатых россиян «заморский» День влюбленных раздражает больше всех

Меньше всего День влюбленных любят россияне, состоящие в браке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1 тысячи 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выяснилось, что у половины россиян (52% участников опроса) «заморский» День влюбленных не вызывает никаких эмоций. 11% заявили, что им День святого Валентина нравится. 8% любят 14 февраля.

Зато каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. А 9% просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 24% против 16% среди мужчин. Если среди россиян до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 32%, то среди тех, кому больше 45 лет, – только 14%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке россиян даже меньше, чем среди одиноких (14 и 21% соответственно).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube