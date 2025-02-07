Южноуралец полгода выводил деньги с карты знакомого пенсионера

В Чебаркуле полиция задержала мужчину, похищавшего часть пенсии своего знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Чебаркуля обратился 53-летний местный житель, рассказав о пропаже денег со счета своей банковской карты. Причем деньги, по словам южноуральца, пропадали каждый месяц, словно получаемая им пенсия уменьшилась вдвое.

Полицейские выяснили, что чебаркулец не пользовался мобильным банком, не следил за поступлением средств и их расходом, так как не получал уведомлений.

В ходе работы сотрудники полиции вышли на мужчину, которому пенсионер ранее доверял свою банковскую карту для покупки продуктов. 39-летний задержанный признался, что переписал данные карточки своего приятеля, привязал его банковский кабинет к своему номеру телефона и в течение полугода каждый раз, когда мужчина получал пенсию, переводил от 5000 до 7000 рублей на свой счет. Всего он успел вывести около 55 тысяч рублей.

Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Материальный ущерб злоумышленник намерен возместить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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