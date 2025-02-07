В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по рукопашному бою

На чемпионате России по рукопашному бою в Челябинске выступят 23 южноуральских спортсмена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, соревнования состоятся с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность» и будут приурочены ко Дню защитника Отечества.

Всего на чемпионате страны по рукопашному бою, который Челябинск будет принимать впервые, выступят около 300 бойцов из 50 регионов. Им предстоит разыграть 16 комплектов медалей, а также побороться за путевки на чемпионат мира.

Сборная Челябинской области на чемпионате России будет представлена 23 спортсменами. В нее вошли как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективная молодежь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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