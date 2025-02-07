В России охладели к покупке электросамокатов

Снижение цены на электросамокаты не остановило падение спроса на них в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний чек приобретения электросамоката снизился в 2024 году на 6% – до 13 тысяч 205 рублей. При этом число покупок рухнуло по сравнению с предыдущим годом на 24%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Зато традиционные самокаты (без электроприводов) подорожали за год в среднем на 7% (средний чек покупки 4 тысячи 480 рублей), а покупали их на 10% чаще, чем в 2023 году. Выросла и стоимость аренды электросамокатов (кикшкеринг). Средние затраты на нее составили в 2024 году 299 рублей на одну поездку (+13%). Что не помешало увеличению поездок на 22%.

«Заметное снижение объема покупок электросамокатов происходит уже 2-3 года подряд. После высокой базы предыдущих лет, когда средства индивидуальной мобильности входили в моду и показывали сильный прирост продаж, – отмечают аналитики. – Уменьшение продаж происходит на фоне ввода ограничений по пользованию СИМ в городах и инициатив в сфере их регулирования, а также развития сети кикшеринговых сервисов. Многие потребители, прежде всего в мегаполисах, отдали предпочтение аренде самокатов».

Вместе с тем, на рынке стало больше доступных по цене вариантов электроприводных СИМ, что отразилось в снижении среднего чека покупки электросамоката.

Что касается традиционных самокатов, то их парк пополняется, в основном, за счет сегмента детских устройств. Во многом этому способствовали ранняя весна и теплая сухая осень 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube