«Свидание вслепую» закончилось для жительницы Златоуста в отделе судебных приставов

Жительница Челябинской области рассчитывала на встречу с романтичным кавалером, но попала к судебным приставам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, на «романтичную» уловку пришлось пойти сотрудникам ведомства в Златоусте, чтобы встретиться с неуловимой должницей по алиментам.

В отделе судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району открыты несколько исполнительных производств, возбужденных в отношении 35-летней местной жительницы. На женщине висят неоплаченные кредиты, долги за жилищно-коммунальные услуги. Но самая крупная задолженность – алиментная, уже превысившая полмиллиона рублей.

Суд еще в 2022 году обязал нерадивую мамашу выплачивать треть своих доходов на содержание двух несовершеннолетних сыновей. Однако с самого начала она выполняла это требование нерегулярно и не всегда в полном объеме. В результате образовалась задолженность, со временем только увеличивавшаяся. Даже после привлечения к административной ответственности женщина должных выводов не сделала.

К тому же жительница Златоуста не имела постоянного и официального места работы, игнорировала все попытки выйти с ней на контакт, долгое время не появлялась по месту жительства. В итоге судебный пристав-исполнитель объявил ее в исполнительный розыск.

Встретиться с должницей приставам помогла смекалка. Один из сотрудников вышел на профиль женщины в одной из социальных сетей. Написал сообщение, предложил встретиться, прокатиться в своем черном джипе, а затем поужинать в романтической обстановке.

И «свидание вслепую» состоялось. Только в джипе уралочку ждал не кавалер с букетом роз, а два сотрудника ФССП России, сразу предъявившие служебные удостоверения. И поехала компания не в ресторан, а в отдел судебных приставов – для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты средств на содержание детей.

В настоящее время жительница Златоуста снята с исполнительного розыска, в ее отношении возбуждено уголовное дело. Впереди у женщины – суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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